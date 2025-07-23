إيكيتيكي ينضم إلى ليفربول قادماً من أينتراخت

أعلن ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء تعاقده مع المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي من أينتراخت فرانكفورت، وذكرت تقارير إعلامية أن قيمة الصفقة بلغت 69 مليون جنيه إسترليني (93.65 مليون دولار) بالإضافة إلى مكافآت محتملة.

وأصبح إيكيتيكي ثاني أغلى صفقة يبرمها ليفربول قبل انطلاق الموسم الجديد بعد أن تعاقد بطل الدوري مع لاعب الوسط الألماني فلوريان فيرتز الذي يستطيع اللعب كجناح أو مهاجم، في يونيو حزيران مقابل 100 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى مكافآت محتملة، وهو رقم قياسي للنادي.

وقال ليفربول في بيان “أكمل اللاعب البالغ من العمر 23 عاما الفحص الطبي بنجاح ووافق على البنود الشخصية مع الريدز، مما يسمح له بالسفر إلى هونج كونج للانضمام إلى زملائه الجدد في جولتهم الاستعدادية للموسم في آسيا”.

وقدم إيكيتيكي، لاعب باريس سان جيرمان السابق، عروضا مميزة في موسم 2024-2025، مسجلا 15 هدفا في الدوري الألماني خلال 33 مباراة، كما سجل أربعة أهداف في مشوار أينتراخت إلى دور الثمانية بالدوري الأوروبي.

وكان إيكيتيكي، الذي سجل ظهوره الأول على مستوى الكبار مع ستاد رانس، انضم إلى سان جيرمان على سبيل الإعارة عام 2022، وشارك في 25 مباراة بالدوري الفرنسي، وساهم في تتويج الفريق باللقب، ثم انتقل على سبيل الإعارة إلى أينتراخت عام 2023 قبل التعاقد معه بعقد نهائي بعدها بعام.

وقال ماركوس كروشه المدير الرياضي لفرانكفورت في بيان “إنها قصة قوية بالنسبة له ولأينتراخت فرانكفورت أن ينتقل إلى أحد أفضل الفرق في أوروبا وأكثرها طموحا”.

وأضاف “استحق هوجو هذه الخطوة، وهذا يُظهر أننا قادرون على تقديم فرص عظيمة للاعبين”.

ويستهل ليفربول حملة الدفاع عن لقب الدوري الممتاز على ملعبه أمام بورنموث في 15 أغسطس آب.