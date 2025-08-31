إيكيتيكي ينضم لتشكيلة فرنسا قبل تصفيات كأس العالم للمرة الأولى

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الأحد استدعاء هوغو إيكيتيكي لتشكيلة فرنسا لأول مرة استعدادا لمباراتين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم الشهر المقبل بدلا من ريان شرقي المصاب.

وتقرر استبعاد شرقي، الذي انضم إلى مانشستر سيتي في يونيو حزيران الماضي، بسبب إصابة في عضلة الفخذ، ما دفع المدرب ديدييه ديشان إلى اللجوء إلى إيكيتيكي الذي لم يسبق له أن لعب دوليا.

وغاب إيكيتيكي (23 عاما) عن التشكيلة الأولية رغم بدايته الرائعة مع ليفربول، إذ أشار ديشان إلى المنافسة الشديدة في هجوم المنتخب الفرنسي.

وسجل إيكيتيكي ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات منذ انضمامه إلى حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز قادما من آينتراخت فرانكفورت الشهر الماضي.

وتلعب فرنسا أمام أوكرانيا في فروتسواف ببولندا في الخامس من سبتمبر أيلول المقبل، ثم تستضيف أيسلندا بعد أربعة أيام.