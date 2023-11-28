إيموبيلي يسجل هدفين في فوز لاتسيو 2-صفر على سيلتيك في دوري أبطال أوروبا

سجل القائد تشيرو إيموبيلي هدفين قرب النهاية ليقود لاتسيو للفوز 2-صفر على ضيفه سيلتيك المتعثر في المجموعة الخامسة معززا آمال فريقه الإيطالي في العبور إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بينما ودع الفريق الزائر المسابقة رسميا اليوم الثلاثاء.

افتتح البديل إيموبيلي أهداف صاحب الأرض في الدقيقة 82 بتسديدة من مدى قريب استقرت في سقف المرمى قبل أن يجعل النتيجة 2-صفر بعدها بثلاث دقائق من تسديدة منخفضة.

وتقدم لاتسيو مؤقتا إلى صدارة المجموعة وله عشر نقاط من خمس مباريات وسيضمن عبوره إلى دور الستة عشر إذا خسر فينوورد ثالث الترتيب على ملعبه من أتليتيكو مدريد الثاني في وقت لاحق اليوم.

واحتاج سيلتيك، الأخير وله نقطة واحدة، إلى تحقيق الفوز للحفاظ على آماله في بلوغ الدور التالي.