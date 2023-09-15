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اتحاد الجزائر يتوج بلقب كأس السوبر الإفريقي لأول مرة في تاريخه

منذ 27 ثانية
نادي "اتحاد الجزائر"

نادي "اتحاد الجزائر"

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تمكن نادي اتحاد العاصمة الجزائري من الفوز بلقب كأس السوبر الإفريقي لأول مرة في تاريخه بعد فوز تاريخي على الأهلي المصري، في مباراة حماسية جمعت بينهما (الجمعة 15-9-2023) في ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الطائف السعودية.

توّج اتحاد العاصمة الجزائري بطل كأس الكونفدرالية بلقب كأس السوبر الإفريقية لكرة القدم لأول مرة في تاريخه، (الجمعة 15-9-2023)، بفوزه بهدف من ركلة جزاء في الشوط الأول على الأهلي المصري بطل دوري الأبطال في مباراة مثيرة أقيمت في ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الطائف السعودية.

وسجّل زين الدين بلعيد هدف الفوز من ركلة جزاء في الشوط الأول بنجاح في الدقيقة 43، ليحرم الفريق الجزائري منافسه الأهلي من تعزيز رقمه القياسي حيث سبق له الفوز بكأس السوبر الإفريقية 8 مرات.

واحتسب الحكم ركلة الجزاء بعد مراجعة تقنية “الفيديو” عقب تدخل مروان عطية على براهيم بن زازا في المنطقة.

وهذا هو اللقب الثاني للمدرب المخضرم عبد الحق بنشيخة في المسابقة بعدما حصده مع نهضة بركان المغربي على حساب منافسه المحلي الوداد بطل دوري أبطال إفريقيا العام الماضي.

وألغى الحكم هدفًا للأهلي في بداية الشوط الأول.

ففي الدقيقة الثامنة سدد إمام عاشور من خارج المنطقة كرة ارتدت من الحارس أسامة بن بوط إلى محمود عبد المنعم (كهربا) ليسدد الكرة داخل الشباك، لكن الحكم ألغى الهدف بعد احتساب مخالفة على الأخير.

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