اختيار تيليمانس قائداً جديداً لمنتخب بلجيكا

اختار منتخب بلجيكا لكرة القدم يوري تيليمانس ليكون قائدا جديدا للفريق، إذ فضل المدرب رودي جارسيا لاعب خط وسط أستون فيلا الإنجليزي على العديد من اللاعبين الأكثر خبرة في التشكيلة.

وبعد تعيين جارسيا في وقت سابق من هذا العام، ارتدى أكثر من لاعب شارة القيادة وقال المدرب الفرنسي إنه كان يبحث عن القائد المناسب للفريق، قبل أن يعلن اليوم الأربعاء أن تيليمانس (28 عاما) سيتولى المسؤولية.

وقال جارسيا في مؤتمر صحفي عشية مباراة ليختنشتاين في تصفيات كأس العالم غدا الخميس “يوري تيليمانس سيكون قائدنا الدائم”.

وأضاف “قمنا بتدوير شارة القائد لفترة طويلة، ولكن تم اتخاذ القرار الآن”.

وتابع “يتمتع بعلاقة جيدة مع الجميع في المجموعة. وهناك توافق كامل عليه في المجموعة. على الرغم من وجود لاعبين آخرين يظلون قادة مهمين، مثل كيفن دي بروين وتيبو كورتوا وروميلو لوكاكو.. لكن يوري هو من سيحمل شارة القيادة”.

وقال تيليمانس إنه يعتبر هذا التعيين شرفا كبيرا.

وأضاف “قلما تجد أشياء أجمل منذ ذلك في مسيرتي، كان هناك خمسة أسماء وأنا من وقع عليه الاختيار”.

وتابع “لم يكن ذلك ليحدث فرقا بالنسبة لي. سأكون دائما كما أنا. أنا بالتأكيد فخور (بالاختيار) لكن هذا لن يغير شخصيتي”.