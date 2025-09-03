الأربعاء 11 ربيع الأول 1447 ﻫ - 3 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اختيار تيليمانس قائداً جديداً لمنتخب بلجيكا

منذ 35 دقيقة
يوري تيليمانس

يوري تيليمانس

A A A
طباعة المقال

اختار منتخب بلجيكا لكرة القدم يوري تيليمانس ليكون قائدا جديدا للفريق، إذ فضل المدرب رودي جارسيا لاعب خط وسط أستون فيلا الإنجليزي على العديد من اللاعبين الأكثر خبرة في التشكيلة.

وبعد تعيين جارسيا في وقت سابق من هذا العام، ارتدى أكثر من لاعب شارة القيادة وقال المدرب الفرنسي إنه كان يبحث عن القائد المناسب للفريق، قبل أن يعلن اليوم الأربعاء أن تيليمانس (28 عاما) سيتولى المسؤولية.

وقال جارسيا في مؤتمر صحفي عشية مباراة ليختنشتاين في تصفيات كأس العالم غدا الخميس “يوري تيليمانس سيكون قائدنا الدائم”.

وأضاف “قمنا بتدوير شارة القائد لفترة طويلة، ولكن تم اتخاذ القرار الآن”.

وتابع “يتمتع بعلاقة جيدة مع الجميع في المجموعة. وهناك توافق كامل عليه في المجموعة. على الرغم من وجود لاعبين آخرين يظلون قادة مهمين، مثل كيفن دي بروين وتيبو كورتوا وروميلو لوكاكو.. لكن يوري هو من سيحمل شارة القيادة”.

وقال تيليمانس إنه يعتبر هذا التعيين شرفا كبيرا.

وأضاف “قلما تجد أشياء أجمل منذ ذلك في مسيرتي، كان هناك خمسة أسماء وأنا من وقع عليه الاختيار”.

وتابع “لم يكن ذلك ليحدث فرقا بالنسبة لي. سأكون دائما كما أنا. أنا بالتأكيد فخور (بالاختيار) لكن هذا لن يغير شخصيتي”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

فورمولا 1 - رويترز
كاديلاك يعلن اختيار هيرتا سائق اختبار فورمولا 1
ممفيس ديباس
ديباي لديه فرصة ليصبح هداف هولندا التاريخي
محمد صلاح
صلاح ينتقد "قلة احترام" الجماهير لثنائي هجوم ليفربول السابق نونيز ودياز

الأكثر قراءة

هواية الـParagliding
صور.. سقوط شخصين كانا يمارسان الطيران الشراعي
مقاعد الطلاب في المدارس
الطويل لـ"صوت بيروت": هذا ما يحصل في المدارس الخاصة!
نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس
أورتاغوس في بيروت الأحد.. ما هدف الزيارة؟