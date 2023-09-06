اختيار مارك فليكن لحراسة شباك هولندا أمام اليونان بتصفيات أوروبا

قال رونالد كومان مدرب هولندا إن مارك فليكن المنضم حديثا لفريق برنتفورد سيكون الحارس الأساسي أمام اليونان في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا لكرة القدم في أيندهوفن غدا الخميس.

وأكد كومان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أن فليكن، المنضم للفريق الإنجليزي من فرايبورج في مايو أيار الماضي، سيبدأ مباراة المجموعة الثانية، حيث لا تزال معاناة هولندا مستمرة لاختيار الحارس الأساسي.

وسيلعب فليكن بدلا من أندريس نوبيرت الذي شارك بشكل مفاجئ في كأس العالم بقطر العام الماضي رغم عدم خوضه قبلها أي مباراة دولية.

وقال كومان “سيكون مارك فليكن الحارس لأنني أعتقد أنه يستحق لكونه لائقا ومحافظا على مستواه منذ فترة طويلة. هو معنا في المنتخب منذ فترة”.

وسيشارك الحارس البالغ عمره 30 عاما للمرة الخامسة دوليا لكنها ستكون مباراته الأولى مع بلاده منذ يونيو حزيران للعام الماضي.

وشرح كومان لماذا أعاد نوبيرت إلى مقاعد البدلاء وقال “ظهر أندريس بشكل جيد في كأس العالم لكنه أصيب منذ فترة”.

ومنذ عودته لقيادة هولندا في يناير كانون الثاني خلفا للمدرب لويس فان جال، اختار كومان الثنائي جاستن بيلو ويسبر سيلسن لحراسة المرمى خلال أربع مباريات بتلك الولاية.

ويعاني بيلو الفائز بالدوري الهولندي مع فينوورد من إصابة، كما خرج المخضرم سيلسن من التشكيلة بعد نتائج سيئة مع نيميخن.

ولم يوضح كومان ما إذا كان بيلو سيعود للتشكيلة الأساسية حال تعافيه من الإصابة وقال “سيتعين علينا أن نرى الوضع بعد ذلك. لقد احتفظ بمركزه في نهائيات دوري الأمم الأوروبية (في يونيو حزيران) لكن لا يمكنك توقع ما سيحدث خلال بضعة أشهر”.

وأضاف المدرب الهولندي “أريد حقا أن نستقر على الحارس الأساسي. كل هذه التغييرات في حراسة المرمى تجعل الأشياء أصعب”.

وعقب مواجهة اليونان غدا، تسافر هولندا إلى دبلن لمواجهة أيرلندا يوم الأحد في مباراة هامة بالمجموعة التي تضم فرنسا أيضا.