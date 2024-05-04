ارتفاع التكهنات بانتقال سلوت إلى ليفربول يلفت اهتمام وسائل الإعلام

كثرت الأسئلة التي وجهت إلى أرني سلوت عن انتقاله الوشيك إلى ليفربول الإنجليزي بينما يستعد المدرب الهولندي لقيادة فريقه الحالي فينوورد في الأسابيع الأخيرة من الموسم الحالي.

وسيحتفل سلوت بخوض المباراة رقم 100 مع فينوورد غدا الأحد ومرة أخرى هيمن انتقاله الوشيك إلى ليفربول لقيادة الجهاز الفني خلفا للألماني يورغن كلوب على المؤتمر الصحفي قبل المباراة اليوم السبت.

وقال سلوت “للمرة 25 لا يمكنني فعلا الإجابة عن هذا.

“لا يوجد أي شي رسمي بعد بينما أجلس الآن هنا وشعار فينوورد على صدري. لذا فإن النية هي أن يكون هذا المؤتمر الصحفي عن فينوورد لكني أعتقد أنكم ستحاولون طرح أسئلة عن ليفربول من جديد.”

وأضاف سلوت قوله “حتى الآن أثق في أن الأمور ستسير بصورة جيدة لكني فعلا لا أستطيع الرد على المزيد من الأسئلة” المتعلقة بالانتقال للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سلوت للصحفيين أيضا “وإذا استمر هذا فإنني لن أكون سعيدا بهذا المؤتمر صحفي…

“أعتقد أنه من المناسب الرد على جميع هذه الأسئلة في نهاية الموسم لأنني مشغول هنا مع فينوورد كما أن ليفربول مشغول فيما يتبقى من الموسم.”

وأمضى سلوت ثلاثة مواسم في صفوف فينوورد وفاز معه بلقب الدوري الهولندي في الموسم الماضي وحاليا يقترب الفريق من الحصول على المركز الثاني هذا الموسم.