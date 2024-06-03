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استبعاد المتزلجين الروس من تصنيفات الاتحاد الدولي للتزلج

منذ ساعتين
رياضة التزلج

رياضة التزلج

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قام الاتحاد الدولي للتزلج على الجليد بإزالة المتزلجين الروس من تصنيفاته الرسمية، وتم نشر نسخ جديدة من قوائم أفضل الرياضيين على موقع الاتحاد.

وفي التزلج الفردي للرجال، تصدر التصنيف العالمي، الأمريكي إيليا مالينين وفي فئة السيدات كانت الصدارة من نصيب اليابانية كاوري ساكاموتو.

في التزلج الثنائي، تصدر القائمة الإيطاليان سارة كونتي ونيكولو ماتشي، وفي الرقص على الجليد، احتل البريطانيان ليلى فير ولويس جيبسون المركز الأول في التصنيف.

وتم منع المتزلجين الروس من المنافسة في البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي للتزلج في مارس 2022، وكانت آخر مشاركة للمتزلجين الروس هي الألعاب الأولمبية 2022 في بكين.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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