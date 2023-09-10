استدعاء توريس وبينو بدلا من أسيسنيو وأولمو في تصفيات بطولة أوروبا

قال الاتحاد الإسباني لكرة القدم إنه تم استدعاء فيران توريس مهاجم برشلونة ويريمي بينو لاعب وسط فياريال بدلا من ماركو أسينسيو وداني أولمو المصابين للمشاركة أمام قبرص في تصفيات بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم.

وخرج أسينسيو مهاجم باريس سان جيرمان وأولمو لاعب رازن بال شبورت لايبزيج بسبب الإصابة خلال الفوز الكبير 7-1 على جورجيا الجمعة.

وكانت آخر مباراة لتوريس مع المنتخب في كأس العالم العام الماضي، وهذه هي المرة الأولى التي سينضم للفريق تحت قيادة المدرب لويس دي لا فونتي.

وشارك بينو (20 عاما) في 11 مباراة مع إسبانيا، وهز الشباك أمام إيطاليا في قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان “فيران توريس ويريمي بينو سينضمان للمنتخب الإسباني… للاستعداد لمواجهة قبرص”.

وتحتل إسبانيا المركز الثاني في المجموعة الأولى بست نقاط من ثلاث مباريات متأخرة بتسع نقاط عن اسكتلندا المتصدرة والتي خاضت خمس مباريات.

وتستضيف إسبانيا منافستها قبرص في غرناطة يوم الثلاثاء.