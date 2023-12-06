اعتبارا من الموسم المقبل... بايرن ميونيخ يعلن ضم ساراجوسا لاعب غرناطة

أعلن بايرن ميونيخ المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم الأربعاء تعاقده مع بريان ساراجوسا لاعب غرناطة الإسباني اعتبارا من الموسم المقبل.

وقال النادي الألماني عبر موقعه الرسمي على الإنترنت “سينضم بريان ساراجوسا إلى بايرن قادما من غرناطة ابتداء من موسم 2024-2025.

“سيوقع الدولي الإسباني على عقد لمدة خمس سنوات حتى يونيو حزيران 2029”.

وقال كريستوف فرويند المدير الرياضي للنادي الألماني “بريان جناح سريع ورشيق للغاية، يمكنه اللعب في كلا الجانبين. لا يمكن إيقافه ويمكنه التسجيل ولديه مهارات فردية ممتازة.

“إنه أحد لاعبي إسبانيا الواعدين وكان ضمن اهتماماتنا لفترة، سيعزز خياراتنا في الهجوم. نتمنى له حظا سعيدا في بقية الموسم مع غرناطة ونتطلع إلى انضمامه إلينا في الصيف”.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 22 عاما 14 مباراة مع غرناطة في الدوري الإسباني هذا الموسم وسجل خمسة أهداف وصنع اثنين.

وقدم ساراجوسا أداء لافتا خلال التعادل 2-2 مع برشلونة في أكتوبر تشرين الأول الماضي إذ سجل هدفي فريقه في المباراة.

وظهر جناح غرناطة مرة واحدة مع منتخب إسبانيا خلال الفوز 2-صفر على اسكتلندا في 12 أكتوبر تشرين الأول الماضي في تصفيات بطولة أوروبا 2024.