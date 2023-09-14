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اعتقال ثلاث لاعبين من ريال مدريد لتورطهم بفضيحة جنسية مع قاصر

منذ 29 دقيقة
آخر تحديث: 14 - سبتمبر - 2023 8:49 مساءً
شعار ريال مدريد

شعار ريال مدريد

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قال متحدث باسم الشرطة الإسبانية الخميس إن الشرطة اعتقلت على الأقل ثلاثة من اللاعبين الشبان في نادي ريال مدريد لم تكشف عن أسمائهم بتهمة مشاركة مقاطع فيديو جنسية مع قاصر.

وتأتي الاعتقالات في فترة صعبة تعيشها كرة القدم الإسبانية وسط اتهامات بالاعتداء الجنسي ضد الرئيس السابق للاتحاد المحلي للعبة لويس روبياليس بعد مزاعم تقبيل لاعبة المنتخب جيني إيرموسو في فمها دون رغبتها خلال الاحتفال بالتتويج بكأس العالم للسيدات الشهر الماضي.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولي ريال مدريد للتعليق.

وذكرت صحيفة كونفدنسيال في وقت سابق نقلا عن مصادر أن المعتقلين هم ثلاثة لاعبين من أكاديمية الشباب والفريق الرديف والفريق الثالث وأن القضية ترجع إلى شكوى قدمتها والدة الضحية القاصر للشرطة في السادس من سبتمبر\أيلول في جزر الكناري.

    المصدر :
  • رويترز

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