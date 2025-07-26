الأرجنتيني دي بول ينضم إلى إنتر ميامي قادما من أتليتيكو

أعلن أتليتيكو مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم رحيل لاعب الوسط الأرجنتيني رودريجو دي بول عن صفوفه وأشار إلى أنه سينضم إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وقال النادي في بيان أمس الجمعة “يودع رودريجو دي بول أتليتيكو مدريد وسيواصل مسيرته الاحترافية في إنتر ميامي”.

وسينضم دي بول إلى مواطنه وصديقه ليونيل ميسي الذي فاز معه بلقبين في بطولة كوبا أمريكا ولقب كأس أبطال كونميبول–يويفا “فيناليسيما” وكأس العالم 2022.

خاض اللاعب (31 عاما) قرابة 200 مباراة خلال أربعة مواسم تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني لكنه يرحل عن العاصمة الإسبانية من دون تحقيق أي ألقاب.

ظهر دي بول لأول مرة مع نادي ريسنج كلوب الأرجنتيني في عام 2012 ولعب أيضا مع بلنسية الإسباني وأودينيزي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.