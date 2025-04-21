الأرجنتين تُلغي مباريات بعد وفاة البابا فرنسيس

أرجأ الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم جميع المباريات المقررة، اليوم الاثنين، حدادا على وفاة البابا فرنسيس، وهو من أقوى مشجعي اللعبة وأحد أنصار فريق سان لورينزو في بوينس أيرس.

وقال الاتحاد الأرجنتيني للعبة في بيان عن قرار تأجيل المباريات في بلاده ليوم واحد “كرة القدم الأرجنتينية تودعكم بحزن بالغ”.

وسيتم الوقوف دقيقة صمت في المباريات هذا الأسبوع.

وتوفي البابا فرنسيس، أول بابا من أمريكا اللاتينية يرأس الكنيسة الكاثوليكية، والذي ولد في بوينس أيرس عام 1936، اليوم الاثنين عن عمر يناهز 88 عاما.

وأضاف الاتحاد الأرجنتيني أن “فرنسيس لم يكن مرجعا روحيا فحسب، بل كان مرجعا كرويا أيضا، والتقى بلاعبين وقادة (فرق) وأساطير كرة القدم، مثل قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي ودييجو أرماندو مارادونا”.

وأضاف الاتحاد المحلي “لم يخف أبدا شغفه بكرة القدم وحبه غير المشروط لسان لورينزو دي ألماجرو”.

وفي مذكراته، تحدث البابا فرنسيس عن هدف مارادونا المثير للجدل “يد الرب” في دور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم عام 1986 بين الأرجنتين وإنجلترا.

وعندما زاره مارادونا في الفاتيكان بعد سنوات، قال البابا “سألته مازحا: ‘إذن، أي يد هي المذنبة؟'”.