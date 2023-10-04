الأسترالي بولمانس يعتذر عن تسديد كرة في وجه الحكم ببطولة شنغهاي للتنس

اعتذر الأسترالي مارك بولمانس للحكم الرئيسي بعد أن سدد بالخطأ كرة في وجهه خلال مباراة بتصفيات بطولة شنغهاي للتنس للأساتذة أمس الثلاثاء 3\10\2023.

وكان المصنف 140 عالميا يتقدم على الإيطالي ستيفانو نابوليتانو عندما سدد الكرة في الشبكة في النقطة الثانية لحسم المباراة قبل أن يطيح بالكرة من فرط الإحباط في وجه الحكم بن أندرسون.

وتم استبعاد بولمانس على الفور بعد الواقعة التي أعادت ذكريات حادثة مماثلة في 2017 عندما سدد دينيس شابوفالوف كرة دون قصد في وجه الحكم أرنو جباس الذي تعرض لإصابة خطيرة في عينه.

وذكرت تقارير إعلامية أن إصابة أندرسون ليست خطيرة. وكتب بولمانس على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر الأربعاء “تقبل الحكم بن اعتذاري فهو يعلم أنني لم أتعمد ذلك حيث سددت الكرة بدون وعي من فرط سخونة اللحظة.

“تجاوزنا الأمر. تصرفت بهذا الشكل تحت ضغط كبير وكان يجب أن أتمالك نفسي بشكل أفضل”.

وكان فوز اللاعب البالغ من العمر 26 عاما سيضمن له مكانا في القرعة الرئيسية لبطولة من فئة ألف نقطة لأول مرة. وسيخسر بولمانس أي جوائز مالية أو أي نقاط للتصنيف حصل عليها خلال تصفيات البطولة.

ولم يذكر اتحاد لاعبي التنس المحترفين ما إذا كان بولمانس سيواجه عقوبة إضافية.