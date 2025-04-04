الألماني هوملز مدافع روما يعلن اعتزاله بنهاية الموسم

علن الألماني ماتس هوملز الفائز بكأس العالم 2014 ومدافع روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة أنه سيعتزل اللعب في نهاية الموسم، ليسدل الستار على مسيرة استمرت نحو عقدين من الزمان. وانتقل هوملز (36 عاما) خريج أكاديمية بايرن ميونيخ إلى منافسه المحلي بروسيا دورتموند في عام 2008، وبعدما أمضى فترة ثانية في الناديين، انضم إلى روما العام الماضي، وشارك في 18 مباراة مع الفريق.

وخاض هوملز 78 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا، وتوج بكأس العالم في البرازيل. كما فاز بخمسة ألقاب في الدوري الألماني، وثلاثة ألقاب في كأس ألمانيا، وستة ألقاب في كأس السوبر الألمانية.

وكان قريبا من التتويج بدوري أبطال أوروبا في مناسبتين مع دورتموند، لكنه احتل المركز الثاني في موسمي 2012-2013 و2023-2024.

وقال هوملز، الذي خاض آخر مباراة له مع ألمانيا في نوفمبر تشرين الثاني 2023، عبر مواقع التواصل الاجتماعي “أعاني مع عواطفي الآن، جاءت اللحظة التي لا يمكن أن يتجنبها أي لاعب كرة قدم.

“بعد أكثر من 18 عاما، وبعد كل ما قدمته لي كرة القدم، سأنهي مسيرتي هذا الصيف.

“أعلم كم كانت تعني لي هذه الرحلة بأكملها وهذا المسار كله. كان من الرائع أن أتمكن من تجربة ذلك.

“حظيت بالمدربين المناسبين في الوقت المناسب، واللياقة البدنية المناسبة، والزملاء المناسبين في الفريق، وقد رأيت العديد من اللاعبين والمدربين، الذين أدين لهم بالكثير”.

وينتهي عقد هوملز مع روما في نهاية الموسم.