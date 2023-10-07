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الأمريكية المخضرمة رابينو تودع الملاعب بعد مسيرة حافلة

منذ 42 دقيقة
ميغان رابينو

ميغان رابينو

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أمام جمهور قياسي على مستوى دوري السيدات الأمريكي لكرة القدم زاد عن 34 ألف مشجع الليلة الماضية ودعت النجمة الأمريكية المخضرمة ميغان رابينو الملاعب في أخر مباراة تخوضها على أرض فريقها‭ ‬في الدور التمهيدي من موسم البطولة الحالي.

وانتهت المواجهة بالتعادل بدون أهداف بين أو.إل. ريجون فريق رابينو وضيفه واشنطن سبيريت في سياتل.

وسبق لرابينو التتويج بكأس العالم للسيدات مرتين مع المنتخب الأمريكي كما أسهمت في تشكيل هوية ناديها ريجون منذ انطلاقه إذ أمضت كامل مسيرتها في الملاعب على مدار 11 موسما في صفوفه.

وودعت رابينو (38 عاما) جماهير اللعبة في استاد لومن فيلد مقر فريق سياتل سيهوكس المنافس في دوري كرة القدم الأمريكي.

وفي تصريحات على أرض الملعب بعد المباراة قالت رابينو البطلة الأولمبية والفائزة بالكرة الذهبية في 2019 “لا أجد الكلمات (للتعبير عن شعوري).”

وأضافت قولها “اللعب هنا طوال مسيرتي الكروية في نفس المدينة شيء مميز حقا”.

وكانت ميغان أسدلت الستار على مسيرتها الدولية مع منتخب بلادها في الشهر الماضي عندما شاركت لأخر مرة مع الفريق في مباراة ودية أمام جنوب افريقيا.

    المصدر :
  • رويترز

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