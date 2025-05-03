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الأمريكية والش تحطم رقمها القياسي العالمي في سباق 100 متر فراشة

منذ ساعتين
جريتشن والش

جريتشن والش

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حطمت السباحة الأمريكية جريتشن والش رقمها القياسي العالمي في سباق 100 متر فراشة بتسجيلها 55.09 ثانية في المرحلة التمهيدية في لقاء سلسلة تير برو للسباحة في فورت لودرديل في ولاية فلوريدا اليوم السبت.

وقلصت والش الرقم القياسي السابق، الذي سجلته في يونيو حزيران الماضي خلال التجارب الأولمبية الأمريكية، إلى تسعة أجزاء من الثانية.

ويأتي هذا الإنجاز بعد يوم واحد فقط من تحسين والش (22 عاما) لرقمها القياسي الأمريكي في سباق 50 متر فراشة عندما سجلت 24.93 ثانية لتصبح ثاني أسرع امرأة في هذا السباق.

وبرزت والش، التي ساعد الولايات المتحدة في الفوز بذهبية سباق 4 في 100 متر متنوع و4 في 100 متر متنوع مختلط في دورة الألعاب الأولمبية في باريس العام الماضي، كمنافسة قوية في سباق 50 متر فراشة قبل ظهوره لأول مرة في أولمبياد لوس انجليس 2028.

    المصدر :
  • رويترز

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