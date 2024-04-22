الأمين العام للاتحاد اللبناني لكرة القدم زار الجنوب لمتابعة مباريات الدوري

زار الأمين العام للإتحاد اللبناني لكرة القدم جهاد الشحف، الجنوب متابعاً مباريات الدوري اللبناني لكرة القدم ودوري اتحاد الجنوب الفرعي، ومباراة “التضامن – صور” و”شباب -الساحل” على ملعب عباس ناصر في العباسية – صور.

وكان الشحف التقى رئيس اتحاد الجنوب الفرعي لكرة القدم إبراهيم دبوق ، في مجمع “برامس” الرياضي في معركة في حضور بعض ممثلي اندية الجنوب.

وأثنى الشحف على “جهود ودور اتحاد الجنوب الفرعي بكرة القدم ورئيسه دبوق وما يقوم به من جهود رياضية في كرة القدمـ لا سيما في هذه الأوقات الصعبة التي يشهدها الجنوب”.

بدوره، رحّب دبوق بالشحف وبزيارته ومتابعته للدوري اللبناني في الجنوب مشيدا بـ”جهوده الرامية لإعلاء شأن كرة القدم في لبنان”.