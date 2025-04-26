الأهلي المصري يستغني عن خدمات مدربه السويسري كولر

أعلن الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم الاستغناء عن خدمات مدربه السويسري مارسيل كولر اليوم السبت وذلك بعد يوم واحد فقط من خروج الفريق من قبل نهائي البطولة القارية على يد ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وقال الأهلي عبر صفحته على فيسبوك إنه وجه الشكر للمدرب كولر لكنه يتفاوض معه حاليا لإنهاء التعاقد بالتراضي “وبالشكل الذي يليق بالنادي ومدربه”.

وقال النادي في بيان “وجه النادي الشكر للسيد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم على الجهود الكبيرة التي بذلها منذ توليه المسئولية وحقق بخبراته مع منظومة العمل العديد من البطولات المحلية والقارية.

“يؤكد النادي اعتزازه بما قدمه المدير الفني ويُثمن عطاءه خاصة وأنه بذل كل ما يستطيع مع أفراد جهازه المعاون الذين يستحقون الشكر أيضا”.

وأضاف البيان “نظرا للظروف الطارئة وفي ضوء العلاقة المتميزة التي ترجمتها مواقف عديدة سابقة يجري النادي حاليا التفاوض مع المدرب لإنهاء التعاقد بالتراضي وبالشكل الذي يليق بالنادي ومدربه”.

وتعرض كولر (64 عاما)، الذي تولى تدريب الأهلي في 2022، لانتقادات لاذعة عقب وداع الفريق لدوري أبطال أفريقيا أمس الجمعة بعد تعادله 1-1 مع صن داونز بالقاهرة في إياب قبل النهائي إثر تعادل الفريقين سلبيا في بريتوريا الأسبوع الماضي.

وألقت جماهير الأهلي التي احتشدت في استاد القاهرة أمس قوارير المياه على المدرب السويسري أثناء مغادرته الملعب اعتراضا على طريقته الدفاعية خلال المباراة التي كان الفريق بحاجة للفوز بها.