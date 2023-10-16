الأولمبية الدولية توافق على ظهور رياضات جديدة في لوس أنجليس 2028

وافقت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الاثنين على انضمام خمس رياضات جديدة منها الكريكيت والاسكواش والبيسبول-سوفت بول إلى البرنامج الأولمبي في دورة لوس أنجليس الصيفية 2028.

وقال القائمون على تنظيم أولمبياد لوس أنجليس في وقت سابق من الأسبوع الحالي إنهم يرغبون في ضم رياضتي لاكروس وكرة العلم (فلاج فوتبول وهي نوع من كرة القدم الأمريكية) إلى برنامج دورتهم أيضا.

ووافقت اللجنة الأولمبية الدولية المجتمعة في مومباي الهندية على مقترح المنظمين الأمريكيين.

وتسمح قوانين اللجنة الأولمبية التي حصلت على الموافقة قبل بضعة أعوام فقط لكل مدينة تستضيف الدورة الأولمبية بطلب إضافة رياضات ومنافسات جديدة إلى برنامج أي دورة.

وكان المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية وافق في الأسبوع الماضي على انضمام هذه الرياضات الخمس لبرنامج ألعاب لوس أنجليس وأصبح الانضمام رسميا بموافقة اللجنة اليوم.

ولا تعني موافقة اللجنة اليوم استمرار هذه الرياضات الخمس ضمن البرنامج الأولمبي فيما وراء الدورة الصيفية لعام 2028 في المدينة المنتمية لولاية كاليفورنيا.

ووافقت اللجنة أيضا على إدراج الخماسي الحديث في برنامج الدورة بعد استبدال الاتحاد الدولي منافسة ركوب الخيل بسباق لقفز الموانع عقب تفجر فضيحة خلال أولمبياد طوكيو عندما ضرب مدرب فرسا رفض قفز أحد الحواجز.

كما ضمنت رياضة رفع الأثقال العودة للبرنامج بعد إدخال تغييرات على إجراءات فحوص الكشف عن المنشطات وجوانب أخرى.

وقد تم استبعاد الخماسي الحديث ورفع الأثقال من ألعاب لوس أنجليس بصورة مؤقتة.

ولا تزال عودة الملاكمة غير مؤكدة في ظل تعليق أي قرار بإدراجها من جديد لحين البت بقضايا متعلقة بإدارة شؤون الرياضة.

إنجاز كبير

وتعود رياضة الكريكيت التي تتمتع بشعبية كبيرة في الهند ويتزايد متابعوها حول العالم بسرعة إلى الألعاب الأولمبية بعد غياب استمر لأكثر من قرن إذ ظهرت مرة واحدة وكانت في أولمبياد 1900.

وقال جريج باركلي رئيس المجلس الدولي للكريكيت “يسعدنا تأكيد إدراج الكريكيت في دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجليس 2028 خلال جلسة اللجنة الأولمبية الدولية اليوم”.

وتأمل اللجنة الأولمبية الدولية أن يؤدي إدراج الكريكيت إلى زيادة وجذب جمهور أولمبي جديد كبير. وتقدر القاعدة الجماهيرية لهذه الرياضة في جميع أنحاء العالم بنحو 2.5 مليار مشجع.

وكرة العلم هي شكل من أشكال كرة القدم الأمريكية وتنافس فيها فرق مكونة من خمسة أفراد. وظهرت آخر مرة كرياضة استعراضية في دورة ألعاب لوس أنجليس 1932.

وظهرت البيسبول في العديد من دورات الألعاب الأولمبية الصيفية السابقة. وأضيفت إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد استبعادها من دورتي 2012 و2016، لكنها لن تكون جزءا من دورة ألعاب باريس 2024 المقبلة.

أما لاكروس فظهرت مرتين في الألعاب الأولمبية.. في 1904 و1908 بينما سعت رياضة الاسكواش إلى دخول البرنامج الأولمبي منذ فترة طويلة وكانت آخر هذه المحاولات في عام 2013 من أجل الانضمام إلى أولمبياد 2020.