الإصابة تبعد فينيسيوس عن تشكيلة البرازيل

يغيب جناح نادي ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور عن مباراة منتخب بلاده البرازيل ضد الأرجنتين المقررة الثلثاء المقبل، ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم بسبب إصابة في فخذه الأيسر تعرض لها خلال المباراة أمام كولومبيا (1-2) حسب ما أعلن الاتحاد البرازيلي للعبة الجمعة.

وقال الاتحاد البرازيلي في بيان إن نجم ريال مدريد البالغ من العمر 23 عاماً “خضع لفحوصات أكدت إصابته في عضلة الفخذ اليسرى الخلفية”.

وأضاف أن فينيسيوس الذي يعتبر عنصراً أساسياً في ترسانة هجوم البرازيل، سيغيب عن مباراة الأسبوع المقبل أمام غريمته اللدود الأرجنتين بطلة كأس العالم 2022، في ريو دي جانيرو.

وكان فينيسيوس ألمح في وقت سابق إلى أن التوقعات ليست جيدة بالنسبة له كي يكون جاهزا لمواجهة الأرجنتين، وقال بعد خسارة البرازيل في بارانكيا الخميس: “بناءً على ما أخبرني به الأطباء، سيكون الأمر صعباً بعض الشيء”.

وغادر فينيسيوس الملعب في الدقيقة 27 من المباراة عندما كان منتخب بلاده متقدماً 1-0.

وأضاف: “أعتقد أنها الإصابة السابقة نفسها. شعرت بألم في الجزء الخلفي من فخذي”.

وغاب النجم البرازيلي عن الملاعب لمدة شهر بعد إصابته في فخذه الأيمن نهاية آب (أغسطس) الماضي خلال مباراة في الدوري الإسباني مع ريال مدريد، ولم يشارك في أول مباراتين للبرازيل في تصفيات أميركا الجنوبية ضد بوليفيا والبيرو في أيلول (سبتمبر) الماضي.

وتلتقي البرازيل مع الأرجنتين متصدرة التصفيات الثلثاء على ملعب “ماراكانا” في ريو دي جانيرو.

ويفتقد المنتخب البرازيلي، صاحب المركز الخامس، خدمات حارس المرمى إيدرسون والمدافع دانيلو ولاعب الوسط والقائد كاسيميرو والمهاجم النجم نيمار، جميعهم بسبب الإصابة.