الأثنين 26 صفر 1445 ﻫ - 11 سبتمبر 2023 |
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الإصابة تبعد مانشيني وبوليتانو عن منتخب إيطاليا

منذ 36 دقيقة
جيانلوكا مانشيني

جيانلوكا مانشيني

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أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غياب جيانلوكا مانشيني وماتيو بوليتانو عن تشكيلة المنتخب الوطني أمام أوكرانيا في مباراة بتصفيات بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم غدا الثلاثاء.

واستدعى لوتشيانو سباليتي مدرب إيطاليا الجديد الجناح ريكاردو أورسوليني للتشكيلة لتعويض غياب الثنائي المصاب.

ويعاني مانشيني مدافع روما من إصابة في الفخذ، بينما أصيب بوليتانو مهاجم نابولي في ساقه خلال التعادل 1-1 أمام مقدونيا الشمالية في مباراة بتصفيات أوروبا يوم السبت الماضي.

وخرج المهاجم فيدريكو كييزا ولاعب الوسط لورينتسو بليجريني من تشكيلة إيطاليا الأسبوع الماضي أيضا بسبب الإصابة.

وقال الاتحاد الإيطالي في بيان “قرر سباليتي، في ضوء التشخيص الطبي، إعادة اللاعبين إلى فريقيهما في ظل علاقة التعاون المتبادل بين المنتخب الوطني والأندية الإيطالية”.

وتحتل إيطاليا المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط من ثلاث مباريات، وتتأخر بتسع نقاط عن إنجلترا صاحبة الصدارة التي خاضت مباراتين إضافيتين.

وتلعب إيطاليا مع أوكرانيا، صاحبة المركز الثاني، في ميلانو غدا الثلاثاء.

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