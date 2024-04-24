الإيطالي يانيك سينر يتطلع لصدارة التصنيف العالمي للتنس

يستطيع يانيك سينر المصنف الثاني عالميا تضييق الخناق على نوفاك ديوكوفيتش متصدر التصنيف العالمي لتنس الرجال حال فوزه بلقب بطولة مدريد المفتوحة لكن اللاعب الإيطالي المتألق قال إنه لا يضع أي ضغط إضافي على نفسه بعد بداية رائعة للموسم.

ومع غياب ديوكوفيتش عن بطولة الأساتذة لمنح نفسه فرصة الاستعداد جيدا لاستكمال المنافسة في البطولات الأربع الكبرى والألعاب الأولمبية، سيحصد سينر بطل أستراليا المفتوحة ألف نقطة ليصبح على بعد 330 نقطة من اللاعب الصربي إذا فاز بلقبه الرابع في 2024.

وقال سينر الذي خسر مباراتين فقط من أصل 27 مباراة خاضها هذا العام “لا أريد الضغط على نفسي. أعيش لحظة إيجابية للغاية وفزت بالكثير من المباريات وأحاول فقط الاستمرار على هذا المنوال.

“لكن يجب مواصلة التحسن إذا كنت أرغب في الفوز بالمزيد. أبحث عن فرص جديدة وأشعر أنه في كل بطولة ألعبها، يمكن أن تكون هناك فرصة جيدة لإظهار أن مستواي قد تطور.

“هذه فرصة جديدة، بطولة جديدة وسنرى كيف ستسير الأمور”.

وقال كارلوس ألكاراز المدافع عن لقب بطولة مدريد إن سينر هو العقبة الوحيدة قبل بطولة فرنسا المفتوحة المقررة في الفترة من 26 مايو أيار إلى التاسع من يونيو حزيران.

وقال ألكاراز المصنف الثالث عالميا “إنه خطير. إنه أفضل لاعب في العالم حاليا.

“يعتقد (بعض الناس) أن التنس الذي يقدمه لا يتناسب بشكل جيد مع الملاعب الرملية لكنه حقق نتائج جيدة على الملاعب الرملية أيضا.

“يمكنه الفوز بكل بطولة يشارك فيها. أتنافس معه وأيضا مع نوفاك على المركز الأول في التصنيف العالمي. أحاول البقاء في المنافسة لكن بصراحة سيكون الأمر صعبا”.