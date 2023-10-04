الإيطالي يانيك سينر يحقق انتصاراً تاريخياً ويتوّج في الصين

أوقف الإيطالي يانيك سينر، المصنف سابعاً عالمياً، سلسة هزائمه المتتالية أمام الروسي دانييل مدفيديف، الثالث، وألحق به الخسارة الأولى في سبع مواجهات بينهما حتى الآن، عندما تغلب عليه 7-6 (7-2) و7-6 (7-2) في المباراة النهائية لدورة الصين المفتوحة لكرة المضرب (500) وتوج باللقب.

وفرض التعادل نفسه بين اللاعبين في المجموعتين حيث لم ينجح أي منهما في كسر إرسال الآخر، فكان الحسم بشوطين فاصلين آلت نتيجتهما لمصلحة الإيطالي 7-2.

وضرب سينر البالغ من العمر 22 عاما والمصنف سادسا في الدورة، بقوة في الشوط الحاسم للمجموعة الاولى حيث تقدم 5-0 على الروسي، الثاني في بكين، قبل أن ينهيه في صالحه 7-2.

وكرر الايطالي تفوقه في الشوط الحاسم للمجموعة الثانية حيث تقدم 3-0 قبل أن يكسبه 7-2، وبالتالي المباراة في 122 دقيقة.

وكلل سينر مشواره الرائع في بكين بلقبه الثالث هذا العام بعد دورتي تورونتو الكندية ومونبلييه الفرنسية، خصوصاً وأنه فجر المفاجأة في نصف النهائي بتغلبه على الإسباني كارلوس ألكاراز الثاني عالميا 7-6 (7-4) و6-1 الثلثاء.

ورفع سينر غلته من الالقاب الى تسعة في 12 مباراة نهائية في مسيرته الاحترافية، ورد الاعتبار لخسارته امام مدفيديف بالذات في مباراتين نهائيتين هذا العام وكانتا في روتردام الهولندية في شباط (فبراير) الماضي، وميامي الاميركية في آذار الماضي.

في المقابل، فشل مدفيديف (27 عاما) في التتويج باللقب الـ20 في 35 مباراة نهائية في مسيرته الاحترافية والسادس هذا العام بعد روتردام والدوحة ودبي وميامي وروما.