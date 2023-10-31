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الاتحاد الأسترالي: لن نتقدم بعرض لاستضافة كأس العالم 2034

منذ 20 دقيقة
كأس العالم

كأس العالم

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قال الاتحاد الأسترالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن البلاد لن تتقدم بطلب لاستضافة كأس العالم للرجال عام 2034 بعد وضع “كافة العوامل” في الاعتبار.

ودعا الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الاتحادات المحلية في آسيا وأوقيانوسيا لتقديم عروض لاستضافة البطولة مع تحديد موعد نهائي اليوم.

وأبدى جيمس جونسون رئيس الاتحاد الأسترالي اهتمامه سابقا باستضافة نسخة 2034 لكن قال الاتحاد إنه سيركز على استضافة كأس آسيا للسيدات 2026 وكأس العالم للأندية 2029.

وقال الاتحاد في بيان “لقد بحثنا فرص تقديم عرض لاستضافة كأس العالم للرجال، وبعد وضع كافة العوامل في الاعتبار، توصلنا إلى نتيجة بعدم القيام بذلك في نسخة 2034”.

وأعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستتقدم بطلب لاستضافة كأس العالم 2034 بعد دقائق فقط من دعوة الفيفا لتقديم عروض من آسيا وأوقيانوسيا في وقت سابق من هذا الشهر.

وأشاد رئيس الاتحاد الآسيوي، الذي تنتمي له أستراليا، بالعرض السعودي وقال إن “عائلة كرة القدم الآسيوية بالكامل” ستدعم هذا العرض.

    المصدر :
  • رويترز

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