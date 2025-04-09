الاتحاد الألماني يمدد عقد فولر مدير المنتخب حتى بطولة أوروبا 2028

قال الاتحاد الألماني لكرة القدم الأربعاء إن مدير المنتخب الوطني رودي فولر سيبقى في منصبه حتى بطولة أوروبا 2028 بعد تمديد عقده.

وتولى فولر، الفائز بكأس العالم كلاعب والذي سبق له قيادة الجهاز الفني لمنتخب ألمانيا بين عامي 2000 و2004، المنصب في 2023 وكان أيضا مدربا مؤقتا لمباراة واحدة بعد رحيل هانز فليك في سبتمبر أيلول من ذلك العام.

وسيواصل فولر الآن التعاون مع المدرب يوليان ناجلزمان الذي مدد عقده في يناير كانون الثاني أيضا حتى عام 2028.

وقال فولر في بيان “أتطلع حقا إلى مواصلة المسار الذي سلكناه مع يوليان وفريقه حتى بطولة أوروبا المقبلة – مسار العودة إلى النجاح الرياضي والوصول إلى قلوب المشجعين في ألمانيا.

“حققنا تقدما كبيرا بالفعل. لكننا لم نصل بعد إلى حيث نطمح”.

وبلغت ألمانيا دور الثمانية في بطولة أوروبا 2024 على أرضها.

وستستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك كأس العالم 2026، بينما ستستضيف إنجلترا وأيرلندا الشمالية وأيرلندا واسكتلندا وويلز بطولة أوروبا 2028.