الاتحاد الإنجليزي: مدرب أرسنال يفلت من العقوبة بعد تعليقات خلال لقاء نيوكاسل

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الخميس إن ميكل أرتيتا مدرب أرسنال أفلت من العقوبة رغم تعليقاته بشأن الحكام بعد المباراة التي خسرها أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الممتاز.

ووصف أرتيتا قرار عدم الغاء هدف الفوز الذي أحرزه أنتوني جوردون في المباراة التي خسرها أرسنال 1-صفر في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني الماضي بأنه أمر محرج ومخز بعد احتساب الهدف عقب ثلاث عمليات فحص للواقعة بواسطة تقنية حكم الفيديو المساعد.

وتم اتهام أرتيتا بسوء السلوك، لكن لجنة تنظيمية مستقلة وجدت أن التهمة لا يمكن اثباتها.

وقالت اللجنة في حيثايتها المكتوبة “استخدام أرتيتا للكلمات المذكورة، سواء تم النظر إليها بشكل منفرد أو ضمن السياق، لا ينتهك المادة الثالثة من لائحة الاتحاد الإنجليزي.

“الكلمات المذكورة لا تمثل اهانة لطاقم تحكيم المباراة (أو حكام مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل عام).

“لم يقل ميكل أرتيتا أي شيء في أي من المقابلات يشير إلى عدم الكفاءة من جانبهم‭ ‬ (الحكام)، سواء فيما يتعلق بالهدف (الذي تم احتسابه) كما لم يسيء بشكل عام إلى سمعة اللعبة (و) لم يضر بمصالح اللعبة”.

وتم إيقاف أرتيتا أثناء خسارة أرسنال أمام أستون فيلا مطلع الأسبوع الحالي بعد حصوله على ثلاثة إنذارات في الموسم.

ويستضيف النادي القادم من شمال لندن، والذي يحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، برايتون آند هوف ألبيون في مباراته المقبلة يوم الأحد المقبل.