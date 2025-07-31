الاتحاد الإنجليزي يبرئ باكيتا لاعب وست هام من مزاعم انتهاك قواعد المراهنات

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، إنه تمت تبرئة لاعب وسط وست هام يونايتد البرازيلي لوكاس باكيتا من أربعة انتهاكات مزعومة لقواعد المراهنات بعد جلسة استماع للجنة تنظيمية مستقلة.

وفي العام الماضي، تم اتهام اللاعب البالغ من العمر 27 عاما بالسعي المتعمد للحصول على إنذار خلال أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز في عامي 2022 و2023.

وقال الاتحاد الإنجليزي للعبة إن المزاعم أشارت إلى أن باكيتا سعى للتأثير على سير وسلوك أو أي جانب آخر من جوانب تلك المباريات أو حدوثها من خلال محاولة الحصول على إنذار عمدا للتلاعب بسوق المراهنات لصالح آخرين.

وأضاف الاتحاد الإنجليزي في بيان “نفى باكيتا التهم الموجهة إليه، ووجدت لجنة تنظيمية أنها غير ثابتة بعد جلسة الاستماع”.

وتم توجيه الاتهام للبرازيلي باكيتا بارتكاب مخالفتين فيما يتعلق بفشله المزعوم في الامتثال لالتزاماته بالإجابة على الأسئلة وتقديم المعلومات لتحقيقات الاتحاد الإنجليزي للعبة.