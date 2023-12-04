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الاتحاد الإنجليزي يتهم مانشستر سيتي بالفشل.. إليكم القصة

منذ 45 دقيقة
الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم

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اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مانشستر سيتي بالفشل في السيطرة على لاعبيه خلال التعادل 3-3 مع توتنهام هوتسبير أمس الأحد 3\12\2023 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحاط عدد من لاعبي سيتي بالحكم سيمون هوبر قرب نهاية المباراة بعد أن أوقف اللعب أثناء انطلاق جاك جريليش نحو المرمى بسبب خطأ على إرلينج هالاند أثناء بناء الهجمة بعد أن لوح سابقا باستكمال اللعب.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان الاثنين “وجهنا اتهاما لمانشستر سيتي بخرق القواعد بعد أن أحاط لاعبوه بالحكم خلال مباراة بالدوري الممتاز ضد توتنهام.

“فشل النادي على ما يبدو في الدقيقة 94 في السيطرة على لاعبيه ليتصرفوا بطريقة غير لائقة”.

وأمام سيتي مهلة حتى يوم الخميس للرد على الاتهام.

وتراجع فريق المدرب بيب جوارديولا إلى المركز الثالث في الترتيب بعد هذا التعادل متأخرا بثلاث نقاط عن أرسنال المتصدر وسيحل ضيفا على أستون فيلا في المباراة القادمة بعد غد الأربعاء.

    المصدر :
  • رويترز

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