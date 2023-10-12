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الاتحاد الإنجليزي يرفض رفع علم إسرائيل فوق ملعب ويمبلي!

منذ 49 دقيقة
ملعب "ويمبلي"

ملعب "ويمبلي"

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رفض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم رفع العلم الإسرائيلي في المجسم الخارجي لملعب ويمبلي الشهير، خلال مباراة إنجلترا الدولية المقبلة.

و‭ ‬أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ،الخميس أن الأعلام والقمصان التي تظهر الدعم لضحايا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لن يسمح بها في مباراتي إنجلترا أمام أستراليا وإيطاليا على ملعب ويمبلي.

وكشف موقع “بي بي سي” أن السبب يعود إلى أن “أن كبار المسؤولين يشعرون بالقلق من تصور أنهم قد ينحازون إلى أحد الجانبين في صراع الشرق الأوسط”.

وأثار القرار الجدل في عدد من الصحف البريطانية، التي طالبت برفع علم إسرائيل، مثل ما تم رفع علم فرنسا وأوكرانيا بالسابق.

وتستضيف إنجلترا منتخب أستراليا وديا غدا الجمعة قبل أن تواجه إيطاليا في تصفيات بطولة أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان “مساء الجمعة سنتذكر الضحايا الأبرياء للأحداث المروعة في إسرائيل وفلسطين.

وأضاف “سنسمح فقط بالأعلام وقمصان اللعب وغيرها التي تعكس هوية مشجعي المنتخبات المتنافسة داخل استاد ويمبلي في المباراتين القادمتين أمام أستراليا وإيطاليا”.

وأشار الاتحاد الإنجليزي إلى أن لاعبي إنجلترا وأستراليا سيرتدون شارات سوداء وستكون هناك فترة صمت قبل انطلاق المباراة.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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