الاتحاد الإنجليزي يُغرّم "سيتي" بسبب تصرّف "غير لائق" من لاعبيه

عاقب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم نادي مانشستر سيتي بغرامة قدرها 120 ألف جنيه إسترليني (151740 دولارًا)، بعد أن أحاط لاعبوه بحكم المباراة خلال تعادل مثير 3-3 أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الممتاز في وقت سابق هذا الشهر.

واتهم الاتحاد الإنجليزي نادي مانشستر سيتي بالفشل في السيطرة على لاعبيه.

وفي الثالث من ديسمبر، أحاط عدد من لاعبي سيتي بالحكم سيمون هوبر قرب نهاية المباراة، بعد أن أوقف اللعب أثناء انطلاق جاك جريليش نحو المرمى بسبب خطأ على إرلينج هالاند أثناء بناء الهجمة بعد أن لوح سابقًا باستكمال اللعب.

وقال الاتحاد الإنجليزي اليوم الإثنين “اعترف نادي مانشستر سيتي بأنه فشل في ضمان عدم تصرف لاعبيه بطريقة غير لائقة خلال الدقيقة 94. وفرضت لجنة مستقلة هذه العقوبة بعد جلسة استماع”.

وتعادل سيتي للمرة الثالثة على التوالي في الدوري عندما سجل ديان كولوسيفسكي لاعب توتنهام هوتسبير هدف التعادل في الدقيقة 90 بعد أن بدا أن هدف جريليش في الدقيقة 81 قد ضمن الفوز لفريقه.