الاتحاد الإيطالي يجهّز ضربة قاسية لمانشيني

أفاد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أنه يدرس إمكانية المطالبة بتعويضات من روبرتو مانشيني، بعد استقالته المفاجئة من منصبه كمدرب للمنتخب الوطني في منتصف آب (أغسطس) الماضي، ليتسلّم لاحقاً مهمة الإشراف على المنتخب السعودي.

وقال الاتحاد المحلي في بيان: “قرر المجلس الاتحادي تكليف خبير قانوني بمهمة فحص مدى توفر الظروف للمطالبة المحتملة بالتعويض عن الأضرار”.

وقدّم مانشيني (58 عاماً)، الذي تولى الإشراف على المنتخب الإيطالي في عام 2018، استقالته في منتصف آب (أغسطس) الماضي، في إشارة إلى أنه شعر بانعدام الثقة من المسؤولين، خصوصاً من رئيس الاتحاد الإيطالي غابرييلي غرافينا.

كما ندّد مهاجم سمبدوريا ولاتسيو السابق بالقرارات، التي اتخذها غرافينا من دون موافقته، خصوصاً فيما يتعلق بتشكيلة طاقمه التدريبي.

وأكد مانشيني، الذي قاد “سكوادرا أتزورا” للظفر بلقب كأس أوروبا صيف 2021، لكنه فشل في قيادة المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، حينها أنه لا يملك أي خطط لبقية مسيرته. ولكن لاحقاً، تم تعيينه مدرباً للمنتخب السعودي حتى عام 2027، بعقد يضمن له راتبا سنويا قدره 20 مليون يورو.

وحلّ لوتشانو سباليتي، الذي قاد نابولي للفوز بلقب الدوري في الموسم الماضي بدلاً من مانشيني، فتعادل في مباراته الأولى أمام مقدونيا الشمالية 1-1 وفاز في الثانية على أوكرانيا 2-1 في سباق التأهل إلى أمم أوروبا 2024 في ألمانيا.