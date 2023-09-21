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الاتحاد التركي لكرة القدم يتعاقد مع المدرب الإيطالي مونتيلا

منذ 47 دقيقة
كرة القدم - تعبيرية

كرة القدم - تعبيرية

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أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم الخميس تعاقده مع الإيطالي فينشنزو مونتيلا بعد انفصاله عن المدرب الألماني شتيفان كونتس.

وجاء رحيل كونتس هذا الأسبوع بعدما انتقد المدرب لاعبيه عقب الهزيمة 4-2 أمام اليابان وديا.

ودرب مونتيلا البالغ من العمر 49 عاما فريق أضنة دميرسبور التركي لمدة عامين حتى يونيو\حزيران هذا العام. وقضى فترات في تدريب ميلان وفيورنتينا في إيطاليا وإشبيلية الإسباني.

وقال الاتحاد التركي إن مونتيلا سيوقع عقدا لثلاث سنوات مع المنتخب الوطني خلال حفل تقديمه لوسائل الإعلام والجماهير في اسطنبول في 27 سبتمبر.

وتستضيف تركيا منتخب كرواتيا في مباراتها المقبلة بتصفيات بطولة أوروبا 2024 في 12 أكتوبر\تشرين الأول.

    المصدر :
  • رويترز

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