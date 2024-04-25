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الاتحاد الدولي للتنس: ستقام النهائيات بعد أسبوع واحد من نهاية الموسم

منذ ساعة واحدة
شعار الاتحاد الدولي للتنس

شعار الاتحاد الدولي للتنس (رويترز)

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قال الاتحاد الدولي للتنس الخميس إن نهائيات كأس بيلي جين كينج لفرق السيدات ستقام على مدار تسعة أيام مع استبدال دور المجموعات بأدوار إقصائية.

وقال الاتحاد الدولي للعبة في بيان إن البطولة ستبدأ في إشبيلية بإسبانيا في 12 نوفمبر تشرين الثاني المقبل وتنتهي في 20 من نفس الشهر، وسيتزامن اليومان الأخيران من البطولة مع أول يومين من نهائيات كأس ديفيز للرجال التي تقام في ملقة.

وأضاف البيان “ستقام النهائيات بعد أسبوع واحد من نهاية الموسم مقارنة بالسنوات السابقة بسبب توسيع جدول مسابقات اتحاد لاعبات التنس المحترفات”.

وقال ديفيد هاجرتي رئيس الاتحاد الدولي للتنس “هذه أيضا طريقة مثيرة للجماهير للاستمتاع بمنافسات الرجال والسيدات، وبالسفر بين مدينتين للاستفادة الكاملة من منطقة الأندلس”.

وستضم البطولة، التي كان يشارك فيها 12 فريقا وطنيا في أربع مجموعات، الآن ثمانية فرق في الدور الأول بالأدوار الإقصائية مع تأهل أربعة فرق مصنفة مباشرة إلى دور الثمانية.

وأضاف هاجرتي “تم الاتفاق على جدول ونظام نهائيات كأس بيلي جين كينج لعام 2024 بعد التشاور مع اللاعبات وكباتن الفرق ومجلس اتحاد لاعبات التنس المحترفات”.

    المصدر :
  • رويترز

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