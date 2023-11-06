الاتحاد الدولي للتنس يعلن جوائز مالية قياسية لكأس بيلي جين كينج

ستحصل بطلات كأس بيلي جين كينج للتنس هذا العام على جوائز مالية قياسية قدرها 2.4 مليون دولار حيث ستتطابق الجوائز المالية للبطولة المخصصة لفرق السيدات مرة أخرى مع جوائز كأس ديفيز للرجال. وقال الاتحاد الدولي للتنس في بيان إنه سيتم توزيع إجمالي جوائز قيمتها 9.6 مليون دولار على اللاعبات بين 12 دولة متنافسة في إشبيلية.

وقال ديفيد هاجرتي رئيس الاتحاد الدولي “نحن فخورون بالإعلان عن هذه الأخبار عشية نهائيات كأس بيلي جين كينج 2023.

“يعد تحقيق المساواة بين الجنسين في رياضتنا جزءا أساسيا من أهداف الاتحاد الدولي للتنس ويسعدني أننا نجحنا في تقديم جوائز مالية مساوية لنهائيات كأس ديفيز مرة أخرى هذا العام”.

وتنطلق المباريات غدا الثلاثاء في ملعب لا كارتوخا حيث تلتقي سويسرا حاملة اللقب مع جمهورية التشيك في المجموعة الأولى.

وستبدأ أستراليا، وصيفة بطلة العام الماضي، مشوارها في اليوم الأول أيضا حيث ستواجه سلوفينيا في المجموعة الثانية.

وتم تقسيم الدول المتأهلة إلى أربع مجموعات من ثلاثة فرق ويتأهل متصدر المجموعة إلى الدور قبل النهائي.