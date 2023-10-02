الاتحاد الدولي للسيارات يصدق على ترشيح فريق أندريتي لدخول فورمولا 1

قال الاتحاد الدولي للسيارات الاثنين إنه صدق على ترشيح فريق أندريتي لدخول بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 باعتباره الفريق 11.

وقالت فورمولا 1 المملوكة لشركة ليبرتي ميديا ​​بشكل منفصل إنها ستجري تقييمها الخاص لمزايا عرض أندريتي وهو العرض الوحيد المتبقي الآن.

وكان مايكل أندريتي مالك الفريق قال في مايو\أيار الماضي إنه ينتظر قرار بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بشأن مشاركته بفريق جديد بدءا من موسم 2025.

وأبلغ أندريتي، نجل ماريو أندريتي بطل العالم 1978، شبكة سكاي سبورتس بأنه قدم الأوراق اللازمة إلى الاتحاد الدولي للسيارات.

وفي يناير\كانون الثاني، أعلن أندريتي جلوبال وجنرال موتورز التقدم بفريق جديد يحمل اسم كاديلاك كعلامة تجارية مع التعاقد مع سائق أمريكي واحد على الأقل.

وأكد أندريتي أنه يستهدف أن تكون بداية الفريق في 2025 وأن العمل يسير على قدم وساق.

وأعلن فريق ألبين المملوك لرينو أنه سيزود أندريتي كاديلاك بالمحركات لو حصل الفريق على موافقة الاتحاد الدولي وشركة ليبرتي ميديا مالكة الحقوق التجارية.

وأبدت فرق البطولة ترددها في قبول فريق جديد بسبب توزيع الإيرادات.

وترى فرق أخرى أن قيمة دخول البطولة البالغة 200 مليون دولار، والتي توزع على الفرق العشرة المشاركة، غير كافية.