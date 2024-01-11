الاتحاد الدولي لهوكي الجليد يحظر مشاركة إسرائيل في بطولاته

أعلن الاتحاد الدولي لهوكي الجليد أنه قرر منع الفريق الإسرائيلي من المشاركة في البطولات الدولية بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وأفاد الاتحاد الدولي لهوكي الجليد يوم الأربعاء أنه “قرر منع المنتخب الإسرائيلي من المشاركة في بطولاته حتى يتم ضمان سلامة المشاركين (بما في ذلك المشاركين الإسرائيليين)”.

وقتل مسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) 1200 إسرائيلي في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي، في أعنف هجوم من حماس على إسرائيل، مما دفع إسرائيل لشن هجوم بري وجوي عنيف.

وأدى القصف الإسرائيلي المتواصل على مدار ثلاثة أشهر إلى مقتل أكثر من 23 ألف شخص، وفقا للسلطات الصحية في قطاع غزة.

وفي العام الماضي، استخدم الاتحاد الدولي لهوكي الجليد لغة مماثلة تتعلق بالسلامة والأمن لتبرير قراره بتعليق مشاركة جميع الأندية والمنتخبات الوطنية من روسيا وروسيا البيضاء في الأحداث الدولية بجميع الفئات العمرية بعد غزو موسكو لأوكرانيا.

ولم يتسن على الفور الاتصال بالاتحاد الإسرائيلي لهوكي الجليد للحصول على تعليقه.