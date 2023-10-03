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بيان من الاتحاد السعودي حول أحداث مباراة اتحاد جدة وسباهان

منذ ساعة واحدة
الاتحاد السعودي لكرة القدم

الاتحاد السعودي لكرة القدم

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وجه الاتحاد السعودي لكرة القدم رسالة دعم لنادي اتحاد جدة ممثل المملكة في دوري أبطال آسيا، بعد إلغاء مواجهته أمام مضيفه نادي سباهان أصفهان الإيراني.

وقال الاتحاد السعودي في بيان نشره على موقعه عبر منصة “X”: “تابعنا ما صاحب مباراة ممثل الوطن نادي الاتحاد أمام مضيفه سباهان أصفهان الإيراني والتي كانت مقررة مساء أمس الاثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا”.

وأضاف: “يشيد الاتحاد السعودي بحرص الاتحاد الآسيوي على إقامة المباراة في ظروف مناسبة، والتي لمسها الاتحاد عبر المتابعة المستمرة من ممثليه اللذين رافقا نادي اتحاد جدة إلى إيران”.

وختم: “يؤكد الاتحاد على دعمه الكامل لنادي اتحاد جدة، واتخاذ كافة الطرق القانونية لحفظ حقوقه”.

وكان الاتحاد الآسيوي قد قرر إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان، بسبب ظروف غير متوقعة حسبما أعلن في بيانه، مؤكدا أنه سيتم إحالة الأمر للجان المختصة.

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