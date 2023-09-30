السبت 15 ربيع الأول 1445 ﻫ - 30 سبتمبر 2023 |
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الاتحاد يستعدّ لتقديم عرض جديد لضمّ محمد صلاح

منذ ساعة واحدة
محمد صلاح

محمد صلاح

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كشفت صحيفة 90MIN البريطانية عن أن اتحاد جدة السعودي لم ييأس حول إمكانية التعاقد مع النجم محمد صلاح قادماً من ليفربول.

وقالت الصحيفة إن بطل الدوري السعودي يستعد لتقديم عرض قياسي جديد لإقناع الدولي المصري و”الريدز” بإتمام الصفقة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضافت: “الاتحاد سيقدم عرضاً يبلغ قيمته 250 مليون يورو ما يعادل 216 مليون جنيه إسترليني في صفقة قياسية غير مسبوقة تحطم الرقم القياسي العالمي في سوق الانتقالات”.

وأشارت إلى أن النادي السعودي يراقب موقف صلاح مع ليفربول ومردود اللاعب بشكل عام ونتائج الفريق، إذ أنه وفقاً لوضع النادي الإنجليزي في البطولات سيصبح خيار الاستغناء عن النجم المصري متاحاً من عدمه في كانون الثاني المقبل.

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