"البابا ليو يلعب التنس ويشجع فريق روما".. هذا ما كشفه قس بارز ومقرّب منه

البابا ليو الرابع عشر يُقيم القداس في كنيسة سيستين في الفاتيكان، 9 مايو 2025

قال قس بارز مقرب من البابا ليو الرابع عشر ويعرفه منذ أربعة عقود، إنه لاعب تنس متحمس ومشجع لفريق روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

ويشتهر البابا الجديد (69 عاما)، أول زعيم أمريكي للكنيسة الكاثوليكية، بأنه مشجع لفريق وايت سوكس الأمريكي للبيسبول الذي يتخذ من شيكاجو مسقط رأس البابا مقرا له. ونشر موقع أخبار الفاتيكان صورة له وهو يمتطي حصانا في بيرو حيث قضى عدة سنوات هناك.

وقال الأب جوزيف فاريل لرويترز اليوم الجمعة “إن (البابا) لاعب تنس منتظم. كان يلعب مرة واحدة في الأسبوع على الأقل”.

وأكد أن ليو كان مشجعا لأكبر أندية كرة القدم في روما.

وقال فاريل “هو مشجع بارز لفريق روما”.

ولم يؤكد النادي ذلك بشكل مباشر، لكنه رحب بالبابا الجديد بعد انتخابه أمس الخميس.

وقال النادي عبر حسابه على منصة إكس “ينضم نادي روما إلى العاصمة روما والعالم في الاحتفال بانتخاب البابا ليو الرابع عشر، ويتمنى له كل التوفيق”.