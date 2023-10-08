الأحد 23 ربيع الأول 1445 ﻫ - 8 أكتوبر 2023 |
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البديل مارتينيلي يقود أرسنال للفوز على سيتي حامل اللقب

منذ 47 دقيقة
غابرييل مارتينيلي

غابرييل مارتينيلي

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سجل البديل غابرييل مارتينيلي هدف الفوز في اللحظات الأخيرة ليمنح أرسنال الفوز 1-صفر على مانشستر سيتي اليوم الأحد وهي نتيجة جعلت فريق المدرب ميكل أرتيتا يتساوى في النقاط مع غريمه توتنهام هوتسبير القادم من شمال لندن في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسنحت لسيتي أفضل الفرص في الشوط الأول، حيث أبعد ديكلان رايس لاعب أرسنال الكرة من على خط المرمى في وقت مبكر ليظل حامل اللقب بعيدا عن هز الشباك بينما فشل أصحاب الأرض في اطلاق أي تسديدة على المرمى في الشوط الأول.

ورفع أرسنال إيقاعه في الشوط الثاني لكنه ظل مفتقرا لتلك اللمسة القاتلة في الهجوم، مع استمرار سيتي في صناعة فرص أفضل رغم ان هداف الدوري الإنجليزي الممتاز إرلينج هالاند ظل هادئا طوال المباراة.

وبدا أن المباراة تتجه نحو التعادل قبل أن يسجل مارتينيلي قبل أربع دقائق من النهاية، بعد أن انحرفت تسديدته بعد اصطدامها بمدافع سيتي ناثان آكي لتجتاز الحارس إيدرسون نحو الشباك.

وأثار الهدف احتفالات صاخبة في استاد الإمارات، إذ تقدم أرسنال ليتجاوز سيتي ويحتل المركز الثاني برصيد 20 نقطة، بفارق نقطتين عن البطل ويتأخر عن توتنهام فقط بفارق الأهداف المسجلة.

    المصدر :
  • رويترز

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