البرازيل تحتفظ بـ"باكيتا" في التشكيلة رغم اتهامات الاتحاد الإنجليزي

قال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أمس الخميس إن لاعب وسط وست هام يونايتد لوكاس باكيتا سيظل ضمن تشكيلة منتخب بلاده في كأس كوبا أمريكا رغم اتهام الاتحاد الإنجليزي له بمخالفات مزعومة لانتهاك قواعد المراهنات.

وقال الاتحاد البرازيلي إنه أجرى مناقشات مع نظيره الإنجليزي قبل أن يقرر الإبقاء على باكيتا في تشكيلة المدرب دوريفال جونيور استعدادا لخوض مباراتين وديتين أمام المكسيك والولايات المتحدة الشهر المقبل قبل البطولة القارية التي ستقام في الفترة من 20 يونيو حزيران إلى 14 يوليو تموز المقبلين.

وقال الاتحاد البرازيلي في بيان وقعه رئيسه إدنالدو رودريجيز “بالنظر للحقائق التي ذكرها الاتحاد الإنجليزي، قرر الاتحاد البرازيلي، بدعم من الرأي المشترك للهيئات القانونية والحوكمة والامتثال ووحدة النزاهة، الإبقاء على اللاعب في التشكيلة”.

واتهم الاتحاد الإنجليزي باكيتا الأسبوع الماضي بالسعي عمدا للحصول على إنذار خلال أربع مباريات بالدوري الممتاز في عامي 2022 و2023.

ونفى اللاعب (26 عاما)، الذي يمكنه الرد على الاتهامات حتى الاثنين المقبل، ارتكاب أي مخالفات.

وأضاف الاتحاد البرازيلي “بناء على المعلومات التي قدمها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، فقد خلصنا بشكل قاطع إلى أن اللاعب لوكاس باكيتا، رغم التصرف الذي اتهم به وما قد يسفر عنه بإبعاده (من الفريق)… لم تتم معاقبته حتى الآن من الهيئة المخولة بمعاقبته.

“من الصواب أن نقول إن اللاعب حر في أداء وظيفته الاحترافية حتى اللحظة الحالية، لأنها مصدر رزقه وعائلته ويمكنه اللعب دون قيد أو شرط سواء مع ناديه أو منتخب بلاده”.