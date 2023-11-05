البرازيل تحرز ذهبية كرة القدم في ألعاب الأمريكيتين

فازت البرازيل بالميدالية الذهبية لمنافسة كرة القدم في دورة ألعاب الأمريكيتين بعد التغلب 4-2 بركلات الترجيح على تشيلي صاحبة الضيافة في المباراة النهائية الليلة الماضية.

ووضع ماكسيميليانو جيريرو تشيلي في المقدمة عندما أحرز هدف السبق مباشرة قبل نهاية الشوط الأول ثم عادل رونالد كاردوسو النتيجة في الدقيقة 83.

وكان هدف البرازيل أول هدف يهز شباك منتخب تشيلي خلال البطولة.

ونجح حارس مرمى البرازيل ميكائيل بونتيس في التصدي لركلتي ترجيح قبل أن يتقدم ويسدد بنجاح ركلة الترجيح التي ضمنت لبلاده الفوز والتتويج.

وخسر منتخب تشيلي للكرة النسائية المباراة النهائية للمنافسة أمام نظيره المكسيكي 1-صفر يوم الجمعة.