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البرازيل تسحق بوليفيا.. ونيمار يتجاوز أهداف بيليه

منذ 48 دقيقة
آخر تحديث: 9 - سبتمبر - 2023 9:01 صباحًا
نيمار يصبح هداف البرازيل عبر التاريخ (رويترز)

نيمار يصبح هداف البرازيل عبر التاريخ (رويترز)

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سحقت البرازيل ضيفتها بوليفيا 5-1 في مستهل مشوارهما في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 في أميركا الجنوبية، حيث تجاوز نيمار الأسطورة بيليه ليصبح هداف بلاده عبر التاريخ، الليلة الماضية.

وتعافى نيمار، البالغ عمره 31 عامًا والمنضم هذا الصيف إلى الهلال السعودي، من إهدار ركلة جزاء في الشوط الأول، وسجل هدفين في الدقيقتين 61 والثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليرفع رصيده إلى 79 هدفًا ويصبح الهداف التاريخي للبرازيل.

وكُتب على حساب الراحل بيليه في منصة إكس المعروفة إعلاميًا سابقًا باسم تويتر: “تهنئة إلى نيمار لتجاوز أهداف الملك مع البرازيل. بالتأكيد بيليه سعيد بك”.

وتألق رودريغو مهاجم ريال مدريد بتسجيل هدفين، إذ افتتح التسجيل في الدقيقة 24 ثم هزّ الشباك مرة أخرى بعد تمريرة رائعة من برونو جيمارايش لاعب نيوكاسل يونايتد ليجعل النتيجة 3-صفر في الدقيقة 52.

وقال رودريغو البالغ عمره 22 عامًا شبكة غلوبو التلفزيونية البرازيلية: “إنه يوم استثنائي حقًا.. نيمار هو قدوتي، ومساعدته على أن يكون الهداف التاريخي سيظل في ذاكرتي للأبد”.

وهزّ رافينيا، الذي حل بدلًا من أنتوني في تشكيلة البرازيل، الشباك في الثواني الأولى من الشوط الثاني بعد تمريرة من نيمار لتتفوق صاحبة الأرض 2-صفر.

وأحرز فيكتور أبريجو هدف بوليفيا الوحيد في الدقيقة 78.

وتسعى البرازيل لمواصلة انتصاراتها عندما تخرج لمواجهة بيرو يوم الثلاثاء.

فيما استهلت أوروغواي التصفيات بشكل جيد بتغلبها 3-1 على تشيلي ليحقق المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا فوزه الأول الرسمي مع الفريق.

    المصدر :
  • رويترز

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