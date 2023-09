البرازيل تسحق بوليفيا.. ونيمار يتجاوز أهداف بيليه

سحقت البرازيل ضيفتها بوليفيا 5-1 في مستهل مشوارهما في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 في أميركا الجنوبية، حيث تجاوز نيمار الأسطورة بيليه ليصبح هداف بلاده عبر التاريخ، الليلة الماضية.

وتعافى نيمار، البالغ عمره 31 عامًا والمنضم هذا الصيف إلى الهلال السعودي، من إهدار ركلة جزاء في الشوط الأول، وسجل هدفين في الدقيقتين 61 والثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليرفع رصيده إلى 79 هدفًا ويصبح الهداف التاريخي للبرازيل.

وكُتب على حساب الراحل بيليه في منصة إكس المعروفة إعلاميًا سابقًا باسم تويتر: “تهنئة إلى نيمار لتجاوز أهداف الملك مع البرازيل. بالتأكيد بيليه سعيد بك”.

Para sempre, Meninos da Vila! Parabéns, @neymarjr, por superar o Rei em gols pela Seleção Brasileira em jogos oficiais da FIFA. Com certeza Pelé está te aplaudindo hoje!

.

Meninos da Vila, forever! Congratulations, Neymar Jr, for surpassing the King in goals for the Brazilian… pic.twitter.com/iqU3vQ2EGj

— Pelé (@Pele) September 9, 2023