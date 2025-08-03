البرازيل تهزم كولومبيا بركلات الترجيح في نهائي مثير لكوبا أمريكا للسيدات

دافعت البرازيل بنجاح عن لقبها في بطولة كأس كوبا أمريكا لكرة القدم للسيدات بفوزها على كولومبيا 5-4 بركلات الترجيح أمس السبت 2\8\2025 لتنال لقبها القاري التاسع بعد أن انتهت المباراة النهائية المثيرة في كيتو بالتعادل 4-4 بعد وقت إضافي.

وشهدت المباراة النهائية التي أقيمت على استاد رودريجو باز ديلجادو تقدم كولومبيا ثلاث مرات، لكن البرازيل ردت في كل مرة.

وأجبرت لاعبة البرازيل الرائعة مارتا كولومبيا على اللجوء إلى الوقت الإضافي بعد إدراكها التعادل في اللحظات الأخيرة، ثم سجلت اللاعبة المخضرمة هدفا آخر في الدقيقة 105 لتضمن الفوز على ما يبدو.

لكن كولومبيا الصامدة نجحت في إدراك التعادل مرة أخرى لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح، إذ حسمت خبرة البرازيل النتيجة في النهاية.

وقالت أماندا جوتيريس لاعبة البرازيل “أعتقد أن كرة القدم النسائية تشهد نموا ملحوظا. أعتقد أن التوجه هو أن تصبح أكثر تنافسية. الجميع هنا يستحق مباراة كهذه. تهانينا لكولومبيا أيضا.

“هذا يعني الكثير. أعتقد أن هذه مهمة البرازيل. إنها عقلية عدم الاستسلام أبدا. هذا مصدر فخر للبرازيل. أعتقد أنه يعني الكثير للبرازيليين”.

وسنحت عدة فرص مبكرة للفريقين لكن التقدم جاء في الدقيقة 25 عندما توجت ليندا كايسيدو لاعبة كولومبيا تمريرة رائعة بتسديدة منخفضة من مدى قريب.

وأحرزت البرازيل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول عندما تقدمت أنجلينا بهدوء لتنفذ ركلة جزاء بنجاح بعد أن أكدت تقنية الفيديو وجود خطأ من جانب جوريلين كارابالي على جيو جاربيليني.

واستعادت كولومبيا تقدمها في الدقيقة 69 بهدف عكسي للبرازيل، بعد أن حاولت المدافعة تارسيان إعادة الكرة للخلف إلى زميلتها حارسة المرمى لورينا لكنها لم تكن تعلم أنها خرجت بالفعل من مرماها لتسكن الكرة الشباك.

وأدركت جوتيريس التعادل للبرازيل مرة أخرى قبل عشر دقائق من النهاية بهدفها السادس في البطولة بتسديدة قوية بعد تمريرة جاربيليني، لكن المهاجمة مايرا راميريز أعادت التقدم لكولومبيا بتسجيلها هدفا بعد هجمة مرتدة سريعة بعد ثماني دقائق أخرى.

وكانت كولومبيا على بُعد خطوات من لقبها القاري الأول حتى قدمت مارتا البديلة في اللحظات الأخيرة، لحظة سحرية عندما أحرزت هدف التعادل المذهل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي على شوطين.

وسجلت مارتا هدفها الثاني في الدقيقة 105 عندما حولت تمريرة عرضية رائعة من أنجلينا في الشباك لكن كولومبيا قلبت الطاولة مرة أخرى عندما أطلقت ليسي سانتوس ركلة حرة رائعة سكنت الزاوية العليا للمرمى في الدقيقة 115.

وعكست ركلات الترجيح الإثارة التي شهدتها المباراة عندما استغلت كولومبيا الفرصة مبكرا بعد إهدار أنجلينا لركلتها.

ومع ذلك، عندما فشلت مانويلا بافي في التسجيل وتصدت حارسة المرمى لورينا لتسديدة ليسي سانتوس لتحافظ البرازيل على تقدمها.

وحصلت مارتا على فرصة حسم الفوز لكن إنقاذ كاثرين تابيا لركلة الترجيح تسبب في صدمة للبرازيل لكن كارابالي أهدت حاملة اللقب فوزها القاري التاسع بعدما أهدرت ركلتها.