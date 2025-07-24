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البريطانية ليزي ديجنان تعتزل سباقات الدراجات.. والسبب؟

منذ 13 دقيقة
البريطانية ليزي ديجنان

البريطانية ليزي ديجنان

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أعلنت البريطانية ليزي ديجنان، بطلة العالم السابقة في سباقات الدراجات على الطرق، اعتزالها المنافسات بشكل فوري بعد تأكيد حملها بطفلها الثالث.

وديجنان (36 عاما) من أبرز متسابقات الدراجات على الطرق في بريطانيا، وأحرزت الميدالية الفضية في أولمبياد لندن 2012 وكانت تخطط لاستكمال الموسم.

وجاءت أبرز لحظاتها مسيرتها في بطولة العالم 2015، عندما حققت الميدالية الذهبية في سباق الطرق في ريتشموند.

ونشرت متسابقة فريق ليدل-تريك على إنستجرام صورة لملابس الأطفال، وكتبت “فصل جديد في قصة ديجنان”.

وقالت “لدي حياة خارج رياضة الدراجات التي تمنحني الكثير من الرضا والحب.

“كثيرا ما يُقال: ‭‭’‬‬اعتزل وأنت في القمة‭‭’‬‬ لكنني لا أملك هذا النوع من الإحساس المبالغ بالأهمية ولست في حاجة لفعل ذلك. أنا سعيدة للغاية بإنهاء مسيرتي كشخص يساعد الآخرين على الفوز بالسباقات”.

وحققت ديجنان 43 انتصارا في مسيرتها الاحترافية، بينها فوزها المذهل في النسخة الافتتاحية لسباق باريس-روبيه للسيدات في عام 2021. وشملت الانتصارات البارزة أيضا سباقات لييج-باستون-لييج، وستراد بيانكي، وسباق فلاندرز.

وكانت قد ابتعدت عن المنافسات في 2018 بعد ولادة ابنتها أورلا، ومرة أخرى في عام 2022 بعد ولادة ابنها شيا.

وجاء انتصارها الأخير في سباق ضد الساعة للفرق في المرحلة الافتتاحية لسباق إسبانيا للسيدات.

    المصدر :
  • رويترز

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