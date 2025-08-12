البطلة الأولمبية ألفريد تغيب عن لقاءات الدوري الماسي لألعاب القوى

قال منظمو الدوري الماسي لألعاب القوى في لوزان الثلاثاء إن جوليان ألفريد البطلة الأولمبية لسباق 100 متر ستغيب عن ثلاثة لقاءات مقبلة في أغسطس\آب الجاري بسبب الإصابة.

وستغيب العداءة القادمة من سانت لوسيا (24 عاما) عن لقاءات سيليزيا ولوزان وبروكسل القادمة. إذ كان من المقرر أن تشارك في سباق 100 متر في سيليزيا وسباق 200 متر في لوزان.

وسجلت ألفريد زمنا بلغ 10.75 ثانية في سباق 100 متر هذا الموسم، وهي تحتل المركز الثاني عالميا في السباق.

وكانت آخر مشاركة لها في لقاء لندن الماسي، إذ فازت بسباق 200 متر مسجلة أفضل زمن شخصي لها بلغ 21.71 ثانية.

وفازت ألفريد بأربعة من أصل خمسة سباقات لها في الدوري الماسي في عام 2025، وضمنت بالفعل التأهل لنهائي سباق 100 متر في زوريخ والذي سيقام يومي 27 و28 أغسطس الجاري.