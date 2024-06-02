البطل الأولمبي "دوبلانتيس" يفوز في لقاء ستوكهولم بالدوري الماسي

أخفق السويدي أرماند دوبلانتيس في محاولة جديدة لتحطيم الرقم القياسي العالمي المسجل باسمه في القفز بالزانة، لكنه واصل التألق قبل أولمبياد باريس وحقق الفوز (الأحد 2-6-2024) في لقاء ستوكهولم ضمن منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى.

وكان البطل الأولمبي وبطل العالم قد حطم رقمه القياسي للمرة الثامنة عندما سجل 6.24 مترا في أبريل نيسان الماضي، وحقق بداية قوية في منافسات اليوم مسجلا في المحاولة الأولى ستة أمتار ثم حظي بدعم الجماهير خلال محاولاته لتحقيق رقم أفضل.

واقترب دوبلانتيس بشكل كبير من تحطيم الرقم القياسي لكنه لم ينجح في تسجيل 6.25 متر في محاولاته الثلاث، واحتل الأمريكي سام كندريكس، بطل العالم مرتين، المركز الثاني مسجلا 5.90 متر.

وسجل الإثيوبي لاميشا جيرما حامل الرقم القياسي العالمي أفضل رقم في العالم هذا الموسم لدى فوزه بسباق ثلاثة ألاف متر موانع للرجال إذ سجل ثمانية دقائق و1.63 ثانية وتلاه مواطنه صمويل فايرو الذي حقق أفضل رقم شخصي له مسجلا ثماني دقائق و5.78 ثانية.

وحققت الهولندية فيمكه بول عودة ناجحة وفازت بسباق 400 متر حواجز للسيدات مسجلة 53.07 ثانية.

وقالت بول “كان الأمر ممتعا حقا، ستوكهولم مكان رائع… كما أن الجمهور مذهل حقا”.

وأحرزت الأمريكية تشيس جاكسون، بطلة العالم مرتين، مسابقة دفع الجلة للسيدات عبر المحاولة الثانية التي سجلت فيها 20 مترا متفوقة على الكندية سارة ميتون بطلة العالم داخل القاعات والتي أحرزت المركز الثاني مسجلة 19.98 مترا.

وتوج البرازيلي أليسون دوس سانتوس بسباق 400 متر حواجز للرجال، وتالاه في المركز الثاني كيرون مكماستر الفائز بالفضية في بطولة العالم.

وسجل دوس سانتوس، الذي تفوق على النرويجي كارستن فارهولم بطل العالم والأولمبياد في منافسات أوسلو يوم الخميس الماضي بزمن 46.63 ثانية، في سباق اليوم 47.01 ثانية.

وقال دوس سانتوس “عندما أقارن بين السباقين الأخيرين في أوسلو وستوكهولم، أود أن أقول إن الفارق الأبرز هو الشعور الذي ينتابك في كل من الاستادين.

“هنا، أشعر وكأنني في وطني، الجميع يصيحون من أجلي. وفي النرويج، كنت أعرف أنهم يهتفون لفارهولم. لذلك هذا يعد فارقا بين المكانين”.

وتوجت البريطانية لورا موير، الفائزة بالفضية الأولمبية، بسباق 1500 متر للسيدات مسجلة ثلاث دقائق و57.99 ثانية.

واحتلت الكينية إديان جبيتوك المركز الثاني محققة أفضل رقم شخصي لها إذ أنهت السباق في ثلاث دقائق و58.88 ثانية وتلتها الأسترالية جورجيا جريفيث التي كانت قد فازت بسباق ثلاثة ألاف متر في أوسلو يوم الخميس.

وفازت بطلة العالم ياروسلافا ماهيوتشيك بمسابقة الوثب العالي للسيدات مسجلة 2.00 متر في محاولتها الثانية.

وتوجت بطلة العالم الجاميكية شريكا جاكسون بسباق 200 متر للسيدات محققة أفضل رقم في الموسم (22.69 ثانية) علما بأنها سجلت 21.41 ثانية في الموسم الماضي وهو ثاني أفضل رقم على الإطلاق.