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البولندية "شيانتك" تتفوق على "ماديسون" ببطولة مدريد للتنس

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 2 - مايو - 2024 8:34 مساءً
رياضة التنس - تعبيرية

رياضة التنس - تعبيرية

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تفوقت البولندية إيجا شيانتيك المصنفة الأولى بسهولة 6-1 و6-3 على ماديسون كيز بقبل نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس، اليوم الخميس 2 أيار/مايو 2024، لتتأهل لنهائي البطولة المقامة على الملاعب الرملية للمرة الثانية على التوالي.

وتواجه شيانتيك الفائزة من مباراة قبل النهائي الأخرى التي تجمع أرينا سبالينكا المصنفة الثانية في البطولة وإيلينا ريباكينا المصنفة الرابعة في البطولة.

وهيمنت اللاعبة البولندية (22 عاما) على المباراة، التي استغرقت 70 دقيقة، منذ البداية وحسمت المجموعة الأولى بعد أكثر من نصف ساعة بقليل.

ولم تختلف المجموعة الثانية كثيرا إذ لم تواجه شيانتيك صعوبات كبرى في التغلب على كيز المصنفة 18 في البطولة وتقدمت 5-3 قبل أن تمضي قدما لتحقق ثالث انتصار على اللاعبة الأمريكية في أربع مواجهات جمعت بينهما.

وقالت شيانتيك، التي خسرت نهائي العام الماضي أمام سبالينكا، “إنه شعور رائع. لم أكن أفكر حقيقة فيما حدث العام الماضي. لكن تكرار هذه النتيجة أمر رائع.

“سأحظى بفرصة خوض مباراة جميلة في غضون يومين. لذا فإن هذا مثير جدا. أنا سعيدة بالبطولة برمتها”.

وأصبحت شيانتيك، الفائزة بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، أصغر لاعبة تتأهل لنهائي بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات عشر مرات على الملاعب الرملية منذ فعلتها السويسرية مارتينا هينجيس في 2000.

    المصدر :
  • رويترز

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