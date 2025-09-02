التايوانية لين لن تشارك في بطولة العالم للملاكمة.. والسبب؟

أكد مسؤول في اتحاد الملاكمة التايواني رفض الإفصاح عن هويته، اليوم الثلاثاء أن لين يو-تينج، واحدة من ملاكمتين كانتا محور نزاع بشأن الهوية الجنسية في أولمبياد باريس العام الماضي، لن تشارك في بطولة العالم المقبلة في ليفربول.

وأعلن الاتحاد العالمي للملاكمة الشهر الماضي أن الملاكمات في بطولة العالم سيكون عليهن الخضوع لاختبار إلزامي لتحديد نوع الجنس، كجزء من سياسة جديدة للأهلية.

وتأتي هذه السياسة بعد أكثر من عام بقليل من فوز لين والجزائرية إيمان خليف بالميدالية الذهبية في باريس وسط خلاف حول الأهلية الجنسية.

وقال تسينج تسو-تشيانج مدرب لين في 21 أغسطس آب الماضي إن الملاكمة لا تخطط للغياب عن بطولة العالم.

وأضاف “لم تفكر لين في الانسحاب بسبب الاختبارات الجديدة لتحديد الجنس. سنقدم جميع الوثائق ذات الصلة التي طلبها المنظمون ضمن الإجراءات الاعتيادية”.

ورغم ذلك، قال مصدر في اتحاد الملاكمة التايواني إن لين لن تذهب إلى بطولة العالم، رافضا تقديم تفاصيل إضافية.

وتواصلت رويترز مع الاتحاد العالمي للملاكمة للحصول على تعليق.

ستقام بطولة العالم في الفترة من الرابع إلى 14 سبتمبر أيلول، وهي أول بطولة ينظمها الاتحاد العالمي للملاكمة منذ أن حل محل الاتحاد الدولي للعبة في وقت سابق من هذا العام.

واستأنفت إيمان خليف أمس الاثنين أمام محكمة التحكيم الرياضية ضد قرار الاتحاد العالمي للملاكمة بمنعها من المشاركة في البطولات القادمة، ما لم تخضع لاختبار تحديد نوع الجنس الوراثي.

وقالت محكمة التحكيم الرياضية إن الاستئناف يسعى إلى إلغاء هذا القرار والسماح لإيمان بالمنافسة في بطولة العالم للملاكمة 2025 دون الخضوع للاختبار، مشيرة إلى أنها رفضت طلب الملاكمة الجزائرية بتعليق القرار أثناء نظر القضية.